الشباب يكشف كواليس رحيل يورسيتش لتدريب النصر

المواطن - محمد سمعه

وضَّح نادي الشباب، في بيان رسمي له، أسبابَ رحيل المدرب الكرواتي كرونسلاف يورسيتش عن الليث.

ونشر الليث بيانًا رسميًا، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أكد فيه أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول ما يخص المدرب يورسيتش جعل النادي يتحرك من أجل توضيح الأمور.

وأضاف بيان الشباب أن الهيئة العامة للرياضة طلبت المدرب وطاقمه من أجل تدريب الفئات السنية بالنادي، على أن يبقى تحت تصرف هيئة الرياضة في أي وقت يتم طلبه.

وأوضح نادي الشباب أنه بالأمس تم التواصل مع إدارته من قبل هيئة الرياضة ونادي النصر لرحيل المدرب الكرواتي لتدريب العالمي.







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