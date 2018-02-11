الشباب يُعاني من هذه المشكلة.. وتصريح كارينيو ليس احترافيًّا

المواطن – مروة نبيل

أكد الإعلامي الرياضي الدكتور محمد الناصر، أن نادي الشباب يُعاني من مشكلة عزوف أعضاء الشرف عن تقديم الدعم المالي لليث، مُنتقدًا في الوقت ذاته تصريحات المدرب دانييل كارينيو التي أثارت الجدل.

وقال محمد الناصر: “بدأ الشباب موسمه الحالي بتعثرات كثيرة ومتتالية، لكن بعد جلب كارينيو عاد الفريق لذاته، وارتفع سقف الطموح لدى المشجع الشبابي”، مُضيفًا: “كان تصريح كارينيو مدرب الشباب خاطئًا وليس احترافيًّا؛ لما فيه من تقليل احترام للفريق، ولعقده مع الفريق”.

وتابع الإعلامي الرياضي تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “مشكلة نادي الشباب هي عزوف أعضاء الشرف ومسيري النادي عن الدعم المالي للفريق، على إدارة الشباب أن تجلس مع كارينيو.. وأن تكون أكثر شفافية مع الجمهور الشبابي”.

وأضاف: “على الشباب أن يبدأ بتصحيح المسار من الآن، وحل الأمور المالية، بغض النظر عن التصرفات التي قد يقوم بها المدرب.. وكارينيو غير محترف لإدلائه بتصاريح خاطئة في أوقات خاطئة وأماكن خاطئة.. لكن حان الوقت لإدارة الشباب لتقوم بتعديل الأوضاع ابتداءً بدفع المتأخرات المالية”.

وكان كارينيو قد صرح عقب مباراة الشباب والفتح أمس، أنه يشعر بإحباط وقلق، ولكنه في الوقت نفسه رفض الكشف عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، مُشددًا على أن ما يحدث مشاكل داخلية ولن يُعلق خسارة الفريق عليها، الأمر الذي أثار الجدل حول تفكير مدرب الليث في الرحيل خلال الفترة المقبلة.







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