الشعراء يتغنون بإنجازات التحالف والوفد يشارك بالعرضة الجنوبية

المواطن - الرياض

تجوَّل وفد التحالف العربي لإعادة الشرعية باليمن المشارك بعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في قرية عسير المشاركة بالجنادرية 32.

وقد تعرَّف الوفد أثناء الزيارة على أركان الحرفيين وعلى قصر الطين ومحتوياته وقصر الحجر ومحتوياته، وشاركوا في أحد الفلكلورات الشعبية وتعرفوا على أبرز القطع الأثرية والتاريخية.

وقد عبَّر الوفد عن سعادتهم بما شاهدوه من تميز في العروض وحفاظ على التراث والعادات الأصيلة وكرم الضيافة, معتبرين أن الجولة في القرية كانت إثرائية؛ حيث أضافت معلومات عن الإنسان والمكان والطابع العمراني والتاريخي للمنطقة.

من جهته، قال المقدم المهندس يوسف بن عياد المطيري -العلاقات العامة للقوات المشتركة-: إن الجولة في القرية عكست التاريخ المشرف للإنسان والمكان في هذه البلاد الطاهرة، وفي منطقة عسير برجالها وإرثها الضارب في التاريخ, واستمع الوفد لمعلومات عن أبرز الصناعات التي تميز المنطقة عن غيرها والموارد الطبيعية، وثراء المنطقة بالعديد من العادات والتقاليد والفنون والعروض المتميزة, مشيرًا إلى أن الوفد وجدوا الجنادرية فرصة للتعرف على المملكة كاملة في مكان واحد، ولا شك أن هذا المكان يعكس القيمة التاريخية الحقيقية والإرث المشرف للمملكة؛ حيث تحولت الجنادرية إلى معلم تاريخي, ثقافي, تعليمي, يختصر المسافات وآلاف المجلدات، مقدمًا شكره لرئيس وفد منطقة عسير أسامة ماطر والمشرفين بالقرية على حسن استقبالهم وضيافتهم.

الجدير بالذكر أن قرية عسير تغنت بالتحالف وإنجازاته بعددٍ من القصائد على مسرح القرية، وشارك الوفد في العرضة الجنوبية.







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