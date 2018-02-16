الشمراني يقود هجوم الشباب أمام الهلال

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالليث، دانييل كارينيو، عن تشكيل الشباب الأساسي أمام الهلال في لقاء الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين الذي سيُقام، مساء اليوم الجمعة، على ملعب فيصل بن فهد.

وجاء تشكيل الشباب أمام الهلال في الجولة الـ22 كالتالي: فارق بن مصطفى، محمد سالم، عبدالله الفهد، فهد غازي، حسن معاذ، عبدالله الخيبري، سعد الأمير، عمرو بركات، تركي العمار، هتان باهبري، ناصر الشمراني.

ويجلس على مقاعد بدلاء الشباب أمام الهلال في مباراة الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين كل من: عبدالله السديري، ناصر العمران، أحمد عطيف، سعود كريري، علي مجرشي، عبدالوهاب جعفر، مؤيد اللافي، سيباستيان أوبيلا.

وكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، الأرجنتيني رامون دياز، قد أعلن عن تشكيل مباراة الهلال اليوم أمام نظيره الشباب، وجاء كالتالي: عبدالله المعيوف، محمد البريك، عبدالله الحافظ، محمد جحفلي، علي آل بليهي، عبدالملك الخيبري، نيكولاس ميليسي، أحمد الفقي، إيزكويل سيروتي، أشرف بن شرقي، جيليمن ريفاس.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة الهلال اليوم أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين كل من: علي الحبسي، متعب المفرج، مهند فلاتة، ناصر الدوسري، محمد كنو، محمد الشلهوب، مجاهد المنيع، مختار فلاتة، ياسر القحطاني.

وقبل مباراة الهلال والشباب يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 43 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.







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