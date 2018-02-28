الشهري خارج قائمة ليجانيس أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

المواطن – عبدالناصر سيد

استبعد الجهاز الفني لفريق ليجانيس، لاعب كرة القدم السعودي يحيى الشهري من قائمة الفريق التي ستشارك مساء الأربعاء في لقاء أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني.

ولم يكشف النادي عن سبب استبعاده للنجم السعودي من قائمة الفريق المشاركة في المباراة.

وتنتظر الجماهير السعودية مشاركة الشهري في أي مباراة لليجانيس منذ انتقاله إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

ولا يزال يحيى الشهري ينتظر الإشارة لبدء حملة الدفاع عن ألوان ليجانيس قبل الانخراط مع منتخب بلاده والمشاركة في مونديال كأس العالم المقررة في روسيا 2018.







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