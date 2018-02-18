الصحة تطلق جائزة وعي بمشاركة مواطني مجلس التعاون الخليجي

المواطن - الرياض

أطلقت وزارة الصحة، المسابقة التوعوية الصحية وعي في نسختها الثانية، بالشراكة مع البنك الأهلي التجاري.

وأوضحت الصحة أن الجائزة تهدف إلى رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأبانت الوزارة أن الجائزة تتيح للأفراد المشاركة في أحد المسارات الخمسة المختلفة، وتشمل فيديو توعوياً قصيراً، وتصميم إنفوجرافيك، وتصميم موشن جرافيك، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى مسار سناب شات، كما تم تخصيص جوائز نقدية للفائزين تبدأ في مسار الفيديو القصير من 150.000 ريال.

وإضافة إلى ذلك، تم تخصيص منافسة لمدارس التعليم العام الحكومي والخاص في المملكة، من خلال مشاركة المدرسة في إنتاج فيديو توعوي قصير للتوعية في أحد الموضوعات الصحية، حيث ستحصل المدرسة الفائزة بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 100.000 ريال.

وأشارت الصحة إلى أنه يمكن للمهتمين والراغبين في المشاركة الحصول على تفاصيل الشروط والمعايير ومعلومات الجائزة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة: (هنا)، حيث سيتم استقبال الأعمال المشاركة على الموقع، لافتةً أن المسابقة ستستمر في استقبال المشاركات حتى يوم السبت 21 رجب الموافق 7 أبريل القادم.

يذكر أن وزارة الصحة تسعى لأن تتحول إلى جهة معززة للصحة، بدلاً من تقديم خدماتها للمرضى، وأن يكون الوعي الصحي سبباً رئيساً في حياة صحية للجميع. كما أن أحد أهداف الوزارة في رؤية 2030 هو السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 عاماً إلى 80 عاماً.







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