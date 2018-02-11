الصدفة تقود لاكتشاف منجم ذهب ضخم في روسيا

المواطن- متابعة

قادت صدفة، علماء جيولوجيين روسيين إلى العثور على احتياطيات كبيرة من الذهب والفضة، خلال أعمال التنقيب عن خامات نحاس في جمهورية بشكورتوستان الروسية الواقعة في منطقة الفولغا.

وبحسب بيان لشركة “روس جيولوجيا”، عثر الخبراء على مكامن ذهب وفضة خلال أعمال استكشاف كانت تهدف لتقدير احتياطيات النحاس في قطعة أرض بمنطقة خايبولينسكي تبلغ مساحتها 28 كيلومترًا مربعًا.

وقدرت الشركة الروسية موارد الذهب الموجودة بـ62 طنًّا من فئة P1، و25 طنًّا من فئة P2، والفضة بـ620 طنًّا من فئة P1، و167 طنًّا من فئة P2.

وأثبت الحسابات الجيولوجية وجود جدوى اقتصادية لإجراء عمليات تنقيب في المنطقة، مشيرةً إلى أن مؤشر الربحية بالنسبة لتكاليف الإنتاج يبلغ 16.3%.







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