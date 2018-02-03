الصراع يشتعل بشراسة على ترتيب الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعة

تشتعل المنافسة وبقوة على صدارة ترتيب الدوري السعودي، وذلك بعد بداية منافسات الجولة الـ20 من المسابقة.

ولا يزال نادي الهلال يحتفظ بصدارته في ترتيب الدوري السعودي، حيث يتواجد في المركز الأول برصيد 39 نقطة.

وأقيمت اليوم 3 مباريات من أجل المنافسة على صدارة ترتيب الدوري السعودي، وهي: “النصر وأحد، التعاون والفيصلي، الاتفاق والفتح”.

ونجح نادي النصر في تحسين مركزه في ترتيب الدوري السعودي، وذلك بعد فوزه على فريق أحد بنتيجة هدفين دون رد أحرزا عبر كل من محمد السهلاوي وليوناردو.

بينما تمكن نادي النصر من تحسين مركزه في ترتيب الدوري السعودي، وذلك بعد فوزه الصعب على نادي الفتح بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وستُقام غدًا الأحد 4 مباريات في بطولة الدوري، حيث سيواجه الهلال نادي الباطن، بينما يواجه الأهلي جاره الاتحاد، وسيلتقي الفيحاء مع القادسية، بينما يواجه الشباب فريق الرائد.

ويرغب الهلال في الحفاظ على صدارته في ترتيب الدوري السعودي بالفوز على فريق الباطن العنيد من أجل الوصول إلى النقطة رقم 42.

أما نادي الشباب فسوف يسعى إلى تحسين مركزه في ترتيب الدوري السعودي بالفوز على فريق الرائد.

يتواجد الليث في المركز السابع، بينما يحتل الرائد المركز الـ14 والأخير في ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.

ويواجه نادي الفتح مشكلة كبيرة حول مركزه في ترتيب الدوري السعودي، وذلك بعد خسارته من فريق الاتفاق اليوم بهدفين مقابل هدف.

ويتواجد نادي الفتح في المركز التاسع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة.







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