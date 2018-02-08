الصندوق السعودي للتنمية يدعم الشركات الناشئة في مصر بـ250 مليون جنيه

المواطن - واس

وقَّع الصندوق السعودي للتنمية مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية اتفاقيتين للإسهام في دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، ودعم الشباب العاملين في منظومة النقل التشاركي وقطاع الرعاية الصحية والمشروعات الزراعية والطاقة المتجددة.

وجرى توقيع الاتفاقيتين اللتين تبلغ قيمتهما الإجمالية 250 مليون جنيه، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالقاهرة من جانب كل من رئيس الجانب السعودي في لجنة إدارة منحة المملكة لمصر المهندس حسن العطاس، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، أحمد بن عبدالعزيز قطان، في بيان صحافي أصدرته السفارة اليوم أن الاتفاقية الأولى تمت مع شركة “بلس” للتأجير التمويلي، بمبلغ 100 مليون جنيه، والثانية مع “المجموعة المالية هيرمس”، بمبلغ 150 مليون جنيه.







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