الصندوق العقاري.. ماذا يعني البناء الذاتي؟

المواطن- عبدالرحمن دياب

أوضح الصندوق العقاري، معنى البناء الذاتي المقرر الإعلان عنه قريبًا.

وقال الصندوق العقاري في تغريدة له على “تويتر” ردًّا على استفسار مواطن بهذا الشأن: إن البناء الذاتي يعني أن يبني المستفيد منزلًا على قطعة أرض، أو بناء دور إضافي، أو إكمال بناء قيد الإنشاء بنظام الدفعات.

وفي وقت سابق، أكد الصندوق العقاري أن خدمة “عجلها” التي أطلقها مؤخرًا تشمل المسارات الخمسة للقرض العقاري “التمويل المدعوم”.

وأوضح الصندوق، في بيان، أن خدمة “عجلها” وخدمة “اعرف دورك” خاصة بمن هم على قوائم الانتظار فقط، وليس لمن صدرت أسماؤهم سابقًا في قوائم المستفيدين، وسيستفيد منها المستفيد الذي يكون في أمسّ الحاجة للتمويل وليس عليه التزامات للبنوك والجهات التمويلية.

وتابع صندوق التنمية العقاري أن “عجلها” تتيح الحصول على الموافقة الفورية للاستفادة من “التمويل المدعوم”، وأن الموافقة ستكون سارية لمدة 90 يومًا من تاريخ التقديم عليها، وأنه في حال عدم الاستفادة منها خلال هذه الفترة سيتم إلغاء الطلب ويعاد اسم المستفيد إلى قوائم الانتظار بتاريخه الأساسي.

وأشار صندوق التنمية العقاري إلى أن الخدمة لا تزال تحت المعالجة، وسيتاح التقديم عليها فور الانتهاء من المعالجة.







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