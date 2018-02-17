الصندوق العقاري : منصة عجّلها خاصة بهذه الفئة فقط

المواطن - الرياض

أكد الصندوق العقاري، اليوم السبت، أن منصة عجّلها خاصة لمن هم في قوائم الانتظار فقط.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الصندوق العقاري على “تويتر”؛ ردًّا على استفسارات بعض المواطنين عن خدمات منصة عجّلها.

الجدير بالذكر أن خدمة “عجّلها” عبر موقع صندوق التنمية العقارية على الإنترنت بدأت بالعمل واستقبال طلبات استعجال القروض والحصول على الموافقة بشكل فوري.

وتطلب الخدمة بعد الدخول إلى موقع الصندوق العقاري التسجيل وتفعيل الحساب، ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم الإقرار بالموافقة من خلال الضغط على خانة التعهد والإقرار بما سبق، ثم إرسال الطلب بالضغط على أيقونة طلب الموافقة على التمويل في أسفل الشاشة.

وخدمة “عجّلها” هي خدمة تُمكن المستفيدين على قوائم الانتظار من الحصول على الموافقة الفورية في النظام لمدة ٩٠ يومًا من تاريخ التقديم.

وتمكن الخدمة من الحصول على القرض العقاري وتعجيل دور المستفيد في حال جاهزيته للقرض وانطباق الشروط عليه، وتعتبر خدمة “عجّلها” إحدى الخدمات الجديدة التي أطلقها الصندوق العقاري أمس الأول الخميس.







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