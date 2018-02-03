الطالب الشهراني الرابع عالميًّا في معرض تايوان للعلوم

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

حقق الطالب عبدالعزيز الشهراني من ثانوية أبها الأولى المركز الرابع في مجال الكيمياء، ضمن منافسات المعرض الدولي للعلوم بتايوان (TISF 2018) وذلك عن مشروعه (أكسيد الجرافين المستدام لدعم محفزات الروثينيوم لتحسين فعالية عملية نزع الكبريت المهدرج للثايوفين).

من جهته، قدَّم المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان، التهنئة للطالب الشهراني ومدرسته وأسرته، مثمنًا في ذات الوقت الجهود المبذولة من كافة الجهات لقاء ما تحقق.

وأشار إلى أن الإنجاز الجديد يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، على المستوى المحلي والخليجي والعربي والعالمي.







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