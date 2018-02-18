الطقس الآن.. صراع محتدم في الأجواء بين الكتل الباردة والدافئة

المواطن- عبدالرحمن دياب

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أكد الباحث في علوم الطقس والفلك، نزيه الحيزان، أن السحب الآن في الأجواء تشهد صراعًا محتدمًا في بين الكتل الباردة والدافئة.



ورأى في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنها: “ليلة جميلة بين أخذٍ ورد على منطقة الرياض في قطاعها الغربي والشمالي الغربي والشمالي وتتقدم لشمال الشرقية والشرقية والكويت”.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأحد.

وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

ولفتت إلى أن هطول الأمطار الرعدية سيستمر على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من منطقة الرياض.

وتابعت أن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.







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