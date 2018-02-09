الطقس السبت: سماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية

المواطن ـ الرياض:

رجّحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يكون طقس غد السبت 10 شباط/فبراير الجاري، مستقرًّا على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات جازان، وعسير والباحة، مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال المملكة.

وفي شأن حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنَّ “ارتفاع الموج فيه سيكون من نصف المتر إلى متر ونصف، في حين الرياح السطحية تكون جنوب غربية إلى غربية، بسرعة 10-32 كم/ ساعة”.

وعن حالة الخليج العربي، بيّنت أنَّ “الرياح تكون غربية بوجه عامّ بسرعة 10-30 كم/ ساعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف”.

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، على مدن ومناطق المملكة، والتي جاءت كالتالي:







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