العبادي: العلاقات بين بغداد والرياض على الطريق الصحيح ونتطلع لتوسيعها

المواطن - بغداد

أكد رئيس وزراء العراق حيدر العبادي أن العلاقات بين بغداد والرياض تسير على المسار الصحيح مبديًا تطلعه إلى المزيد من التعاون في المجالات المختلفة.

جاء ذلك خلال استقبال العبادي اليوم، الوفد الإعلامي السعودي، بحضور سفير المملكة العربية السعودية في بغداد عبدالعزيز الشمري، ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

ورحب العبادي بالوفد الإعلامي وأطلعه عن قرب على الحياة الطبيعية التي تعيشها بغداد، داعيًا للتركيز على ثقافة التعايش والمشتركات “بين دولنا وشعوبنا وضرورة التعاون لإنهاء الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة” .

وقال العبادي في بيان لمكتبه، إن “العلاقات بين العراق والسعودية على الطريق الصحيح، ونتطلع إلى توسيعها في جميع المجالات بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين، والتعاون من خلال المجلس التنسيقي الذي يعد قاعدة لنمو العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والخبرات”.

وأضاف “لقد نجحنا في وأد الطائفية السياسية وشعبنا اليوم منفتح ويرفض الطائفية والسياسي الطائفي قد لزم الصمت، ونحن مصرون على تحقيق العدالة بين أبناء شعبنا بعد تحقيق الانتصار الذي تم بوحدة العراقيين وتضحياتهم في مواجهة عصابة داعش الإرهابية”.

وعبّر أعضاء الوفد الإعلامي السعودي عن ارتياحهم لتطور الأوضاع في العراق بعد هزيمة داعش، لما لمسوه من استقرار وتعايش بين أبناء الشعب العراقي، حسب ما ذكر البيان.







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