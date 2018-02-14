العراق يكشف خسائر حرب داعش ويتلقى 30 مليار دولار دعمًا

المواطن - الرياض

كشف وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري اليوم عن خسائر العراق في مواجهتها لتنظيم داعش الإرهابي خلال السنوات الماضية.

وقال الجعفري اليوم إن 18 ألف شخص قتلوا فيما أصيب 36 ألفًا غيرهم في الحرب مع التنظيم الإرهابي منذ 2014.

إلى ذلك قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح إن العراق تلقى من حلفائه تعهدات للاستثمار والتنمية تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار.

واستضافت الكويت على مدى يومين مؤتمرًا لدول التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب لمناقشة جهود إعادة بناء اقتصاد العراق وبنيته التحتية، مع خروج البلاد من حرب مدمرة ضد التنظيم الذي سيطر على نحو ثلث العراق.

يذكر أن وزير الخارجية عادل الجبير قد أعلن في وقت سابق أن المملكة خصصت 1.5 مليار دولار لمشاريع إعادة إعمار العراق وتمويل الصادرات السعودية له.

وكان وزير الخارجية الجبير قد ترأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.







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