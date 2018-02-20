العقيد الشويرخ يتوعد متجاوزي سرعة الـ140

المواطن- الرياض

شدد مدير الإدارة العامة للإعلام في الأمن العام، العقيد سامي الشويرخ، على أنه لا يوجد هامش زيادة مسموح به لتجاوز سرعة الـ140 كم/ ساعة.

وحددت المرور سرعة الـ140 كم / ساعة كحد أقصى للسرعات على 8 طرق رئيسية.

وأوضح الشويرخ، في مداخلة ببرنامج معالي المواطن على قناة إم بي سي، أن تجاوز الحد الأقصى للسرعة أمر خطر، ولن يتم التهاون بتطبيق الأنظمة على المتجاوزين.

وفي وقت سابق، بدأت القوات الخاصة لأمن الطرق إعادة تحديد السرعات على بعض الطرق السريعة، لتصبح السرعة المسموح بها للسيارات الصغيرة 140 كم/ س، و100 كم/ س للحافلات، و80 كم/ س للشاحنات.

وسيجري تركيب اللوحات الإرشادية التي تبين وتحدد البداية والنهاية للسرعات الواجب التقيد بها على الطرق التي سيعاد تحديد السرعات عليها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :