العقيد المالكي: التحالف يحفظ أمن الخليج والعالم من الحوثيين

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد المتحدث باسم تحالف إعادة الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تخوض حربًا عبثية في اليمن بالانقلاب على الشرعية وسيطرتها على مفاصل الدولة.

وأكد العقيد المالكي، في حواره ببرنامج هنا الرياض على قناة الإخبارية، أن قوات التحالف تعمل على الحفاظ على أمن منطقة الخليج والأمن العالمي بحكم الموقع الجغرافي لمضيق باب المندب، مضيفًا أن قوات التحالف بقيادة المملكة تقود حربًا للضرورة لإعادة الشرعية وحماية المواطنين اليمنيين.

ولفت إلى أن قوات التحالف تقود حربًا للدفاع عن النفس بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومبنية على ميثاق الأمم المتحدة، متابعًا أن تهديدات ميليشيا الحوثي تطال الشعب اليمني ومنطقة الخليج والأمن والسلم العالميين.







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