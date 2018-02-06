العقيد المالكي: حررنا 85 % من أراضي اليمن ولن نتوقف

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد المتحدث باسم تحالف إعادة الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، أن قوات التحالف مستمرة في عملياتها العسكرية حتى تحرير كامل التراب اليمني.

وأضاف في حواره ببرنامج “هنا الرياض” على قناة الإخبارية، أن أهداف العمليات العسكرية لدول التحالف تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتابع المالكي أن ما تحقق خلال 3 سنوات من العمليات العسكرية هو إنجاز كبير لأبطال الجيش اليمني وانتصار للشرعية، موضحًا أن قوات الجيش الوطني بدعم من التحالف نجحت في تحرير أكثر من 85% من الأراضي اليمنية من سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

واستكمل المالكي أنه في بداية العمليات العسكرية لقوات التحالف كان 90% من الأراضي اليمنية تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.







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