العقيل يعتذر لجماهير الشباب

المواطن - مروة نبيل

اعتذر رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أحمد العقيل، عن تذبذب مستوى الفريق خلال الفترة الماضية، موضحًا تصريحات المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالليث، دانييل كارينيو، الذي أثارت الجدل مؤخرًا.

وقال أحمد العقيل: “تصريح المدرب كارينيو الأخير كان يقصد أنه محبط من النتائج والوضع النقطي في الدوري وليس من النادي.. المدرب كارينيو ذهب للجنادرية في يوم الراحة ولم يتغيب عن التمرين كما يقال، والتمرين الذي تم ذلك اليوم هو تمرين استرجاعي”.

وتابع رئيس نادي الشباب تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري” قائلًا: “أقدم اعتذاري لجمهور نادي الشباب على النتائج الأخيرة، ونطمح لتقديم مستوى مميز أمام الاتحاد بكأس الملك”.

واختتم رئيس مجلس إدارة نادي الشباب تصريحاته قائلًا: “لم نطلب تغيير ملعب مباراتنا مع الهلال والمباراة ستقام على إستاد الملز.. علينا قضايا منظورة وستكون تحت السيطرة”.

وكان كارينيو قد صرح عقب مباراة الشباب والفتح، أنه يشعر بإحباط وقلق، ولكنه في الوقت نفسه رفض الكشف عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، مُشددًا على أن ما يحدث مشاكل داخلية ولن يُعلق خسارة الفريق عليها.

ويحتل نادي الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، برصيد 26 نقطة؛ جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 مواجهات والخسارة في 8 لقاءات.







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