العمري يناقش فواتير الكهرباء والتعرفة الجديدة مساء اليوم

المواطن - الرياض

تستضيف جمعية حماية المستهلك، بعد غدٍ الثلاثاء، أ.علي بن حمد العمري، مدير إدارة خدمات المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء، للإجابة عن تساؤلات المستهلكين حول فواتير الكهرباء من حيث التعرفة الجديدة، وكيفية التعامل مع المشاكل التي قد تواجه العملاء.

وينطلق البرنامج في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً ولمدة ساعتين، حيث يقوم باستقبال الأسئلة من المستهلكين، بالإضافة لتقديمه رسائل توعوية تهم المستهلكين عبر هاشتاق “مستشار المستهلك”.

من جانبها أوضحت المشرفة العامة على البرنامج الأستاذة نادرة الموسى؛ بأن محاور الحلقة ستتناول أبرز ما يتعرض له المستهلك من مشاكل تتعلق بارتفاع الفواتير في ظل الإصلاحات الاقتصادية من حيث التعرفة الجديدة لفواتير الكهرباء، إضافة إلى أهم الرسائل التوعوية التي تهم العملاء والتي تتعلّق بنصائح وإرشادات يجب أن يتعرف عليها العميل وأهمية معرفة حقوق وواجبات العميل لدى الشركة، وكيفية التعامل مع مشاكل فصل الخدمة نتيجة عدم السداد أو لأي أسباب أخرى.

وأضافت: “نطمح من خلال البرنامج أن نحقق أهداف الجمعية في زيادة الوعي وتقديم المعلومات والاستشارات والرسائل التوعوية التي تهم المستهلك من الخبراء والمختصين، وندعوهم إلى التواصل معنا عبر القنوات الموضحة في الإعلان

ويتلقّى “مستشار المستهلك” الأسئلة والاستفسارات من الجمهور عبر الهاتف (0112792368 – تحويلة: 128)، وكذلك عن طريق حساب تويتر الخاص بالجمعية @cpaksa، وأيضاً من خلال البريد الإلكتروني info@cpa.org.sa .







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