العمل توضح دور وكالة توظيف السعوديين في القطاع الخاص

المواطن- الرياض

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، هدف وكالة توظيف السعوديين في القطاع الخاص، التي جاءت بقرار مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وأوضح أبا الخيل، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “الإخبارية”، أن الوكالة ستصبح هي المسؤولة عن برامج التوطين من أجل توظيف السعوديين والسعوديات، وتمكينهم من فرص العمل في القطاع الخاص، مضيفًا أن الوكالة ستكون مكملة لما تقوم به الوزارة من برامج ومشروعات ومبادرات لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص.

وقرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وتتولى هذه الوكالة الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة (الملغاة).







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