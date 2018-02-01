العميد يُكافئ المشتركين بحملة اتحادي قول وفعل

المواطن – مروة نبيل

كافأ مجلس إدارة نادي الاتحاد جماهيره الداعمة لحملة اتحادي قول وفعل، التي كشف عنها العميد قبل فترة، بطريقته الخاصة.

وكشف العميد عن تقديم شركة صلة الرياضية لـ250 تذكرة من أجل حضور مباراة الفريق المقبلة أمام النادي الأهلي في الجولة الـ20 من الدوري، لداعمي حملة اتحادي قول وفعل.

وأشار حساب الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه سيتم السحب على هذه التذاكر، مساء اليوم الخميس وغدًا الجمعة، تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة.

ويلعب الاتحاد والأهلي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة”.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن عن صدور موافقة من الهيئة العامة للرياضة على الخطة التحفيزية التي وضعها مجلس إدارة العميد لحملة اتحادي قول وفعل المتواكبة مع مبادة ادعم ناديك، التي أُطلقت منذ فترة.

وأكد نادي الاتحاد أنه سيتم تدشين حملة سحوبات دورية على المشتركين في المبادرة، وذلك بإشراف مباشر من الهيئة العامة للرياضة، من أجل الفوز بعدد من الهدايا التقديرية القيمة التي سيتم تقديمها للجماهير الاتحادية الوفية.







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