العنف الأسري يسبب صدمة لترامب

المواطن- متابعة

أكد البيت الأبيض، أمس الأحد، أن اتهامات العنف الأسري التي أدت إلى استقالة اثنين من الموظفين شكلت صدمة وانزعاجًا للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال في وقت سابق إن حياة الناس يتم تدميرها بسبب اتهامات قد تكون خاطئة.

ولفتت مستشارة الرئيس الأميركي، كيليان كونواي، إلى أن ترامب أجبَر الموظفين على التنحي بعد تلقيه أدلة ذات مصداقية ضدهما.

وأيد كبار مساعدي الرئيس طريقة معالجته للجدل الأخير عبر إجرائه تعديلًا في إدارته.

وصرحت كونواي، في مقابلة مع قناة “إيه بي سي” التلفزيونية: “أعتقد أن الرئيس، مثلنا، صدمته الاتهامات وأزعجته”.







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