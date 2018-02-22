العواد : ما تم تداوله عن دار الأوبرا تدخل في عمل هيئة الثقافة ولا يحق لأي جهة التحدث بشأنها

المواطن - واس

صرح معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عواد بن صالح العواد لوكالة الأنباء السعودية، أن الأمور الموكلة بالهيئة العامة للثقافة لا يحق لأي جهة التحدث بشأنها، وأن ما تم تداوله اليوم الخميس 6 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 22 فبراير 2018 م، بشأن دار الأوبرا وبنائها والتصاريح الخاصة بها هو تدخل في عمل الهيئة العامة للثقافة من قبل معالي رئيس الهيئة العامة للترفيه، وأن الجهة المسؤولة عن ذلك هي الهيئة العامة للثقافة.

وأهاب معاليه بجميع وسائل الإعلام بضرورة استقاء الأخبار من مصادرها النظامية المعتمدة وفق الأنظمة والتعليمات.







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