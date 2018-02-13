العين الإماراتي يوافق على هذا الطلب لحكم مباراة الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي العين الإماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن موافقته على طلب حكم ومراقب مباراة الهلال الخاص بتغيير لون القميص من البنفسجي إلى الأبيض.

وكان نادي الهلال قد أعلن أن الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في مواجهة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا الطقم الأزرق والأبيض، فيما سيخوض العين الإماراتي اللقاء بالطقم البنفسجي.

وتُقام مباراة نادي الهلال اليوم أمام العين الإماراتي على استاد جامعة الملك سعود‎ الذي يحتضن أول لقاء للزعيم هذا الموسم، وتُمني الجماهير الهلالية النفس أن يكون الملعب الجديد فألًا حسنًا على الفريق.

وأعلن المديران الفنيان لفريقي الهلال والعين عن تشكيلة مباراة اليوم في أولى جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا التي ستنطلق بعد قليل.

وجاء تشكيل الهلال الرسمي أمام العين الإماراتي كالتالي؛ عبد الله المعيوف، ياسر الشهراني، أسامة هوساوي، محمد جحفلي، عبد الله الزوري، عبد الملك الخيبري، محمد كنو، نيكولاس ميليسي، إيزكويل سيروتي، أشرف بن شرقي ومختار فلاتة.

فيما جاء تشكيل العين الإماراتي أمام نادي الهلال كالتالي؛ خالد عيسى، إسماعيل أحمد، كايو فرنانديز، ماركوس بيرغ، أحمد برمان، محمد عبد الرحمن، مهند سالم، محمد أحمد، تسوكاسا شيوتاني، ريان يسلم، حسين الشحات.

يُذكر أن فريقي الهلال والعين يقعان في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا 2018 مع ناديي الاستقلال الإيراني، الريان القطري.







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