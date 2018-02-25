الغبار يدفع جامعة بيشة إلى #تعليق_الدراسه غدًا

المواطن - سعيد آل هطلاء - بيشة

أعلنت جامعة بيشة تعليق الدراسة يوم غد الاثنين؛ بسبب الطقس.

وأكدت جامعة بيشة أنه نظرًا لورود تنبيه متقدم من شؤون الأرصاد باستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار بدرجة عالية، فقد وجه مدير جامعة بيشة بتعليق الدراسة يوم غد الاثنين في المقر الرئيسي للجامعة في بيشة وكلية العلوم والآداب في تثليث؛ حرصًا منه على سلامة الطلاب والطالبات.

وقبل قليل، أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة يوم غد الاثنين؛ بسبب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة باستمرار تقلبات حالة الطقس.

طقس غير مستقر غدًا:

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم والرياض والشرقية.

ولفتت إلى أن تأثير العوالق الترابية سيستمر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تكون السماء غائمةً جزئيًّا إلى غائمة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.

كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من وسط وشرق المملكة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :