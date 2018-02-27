الفريق أول فياض الرويلي.. الصقر المقاتل رئيسًا لهيئة الأركان

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

صدر مساء أمس الاثنين، أمرًا ملكيًا بترقية الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول وتعيينه رئيسًا لهيئة الأركان.

وتنشر “المواطن” السيرة الذاتية للفريق الركن فياض بن حامد الرويلي.

ولد فياض بن حامد الرويلي في محافظة طريف في عام 1958، والتحق بالكلية الجوية وتخرج برتبة ملازم أول طيار، قبل أن يخرج في بعثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليكمل تدريبات الطيران.

وحصل فياض بن حامد الرويلي على شهادة ماجسيتير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان، بالإضافة إلى آخر في الدراسات الاستراتيجية من جامعة القوات الجوية الأميركية.

وتدرج فياض بن حامد الرويلي في المناصب حتى أصبح قائد سرب، ثم قائد جناح فمساعد للقاعدة الجوية بالطائف. وبعد ذلك صدر أمر ملكي بتعيينه قائدًا لقاعدة الملك فهد الجوية، وتم تعيينه قائدًا للقوات الجوية في عام 2012.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :