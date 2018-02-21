الفريق العمرو يناقش لائحة قواعد السلامة وتعديل خطة الدفاع المدني في حالة الحرب

المواطن - سعيد ال هطلاء - الرياض

ترأس مدير عام الدفاع المدني رئيس اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، صباح اليوم الأربعاء، الاجتماعَ الثالث للجنة العامة لأعمال الدفاع المدني الذي عُقد بمقر المديرية العامة للدفاع المدني بحضور أعضاء اللجنة.

بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس اللجنة العامة الفريق سليمان بن عبدالله العمرو بالحمد والثناء للمولى -عز وجل- على ما تفضل به من أمن وأمان واستقـــرار ورغد عيش على هذه البلاد المباركة، مثمناً لأصحاب السعادة أعضــاء اللجنة اهتمامهم ومتابعتهم الدؤوبة لكل ما من شـأنه تحقيق السلامـة والحماية من المخاطر والحد من الكوارث، وبعد ذلك تم استعراض كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وأوضح أمين عام مجلس الدفاع المدني العقيد خالد الأحمري أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المهمة، منها مناقشة مشروع خدمات المديرية العامة للدفاع المدني, مشروع تعديل لائحة قواعد السلامة والوقاية من المخاطر في مواقع الإنشاءات, مشروع تعديل الخطة العامة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالة الحرب، إعداد دراسة تحليل المخاطر للمبادرات والمشاريع المنبثقة عن رؤية 2030، مشروع تعديل نظام الدفاع المدني.

وأبان العقيد الأحمري أن اللجنة العامة تتكون من 18 عضواً من الجهات الحكومية لأعضاء مجلس الدفاع المدني برئاسة معالي مدير عام الدفاع المدني وللجنة اجتماعات دورية حددها نظام الدفاع المدني والأوامر السامية بهذا الخصوص.







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