الفيصلي الأقرب لإقصاء الأهلي من كأس الملك

المواطن – مروة نبيل

شدد الناقد الرياضي محمد العميري، على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي يستطيع إقصاء النادي الأهلي من الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

وقال محمد العميري: “مهاجم القادسية بيسمارك أخطأ بما فعله مع المدرب، لكن مواجهة الفيصلي كانت مهمة لهم، وكان الأفضل لو تمت معاقبته ماليًّا فقط”.

وتابع الناقد الرياضي تصريحاته لـ”أكشن يا دوري”، قائلًا: “الفيصلي أقرب لإقصاء الأهلي في نصف نهائي كأس الملك وأتوقع أن يواجه الاتحاد في النهائي”.

ومن جانبه، قال الإعلامي سلطان اللحياني: “أخطاء دفاعية فردية أحد أهم أسباب خسارة فريق القادسية.. اعتماد الفيصلي على الأطراف بالشوط الثاني حقق التأهل”.

وأضاف مقدم “أكشن يا دوري”: “القادسية كان يلعب بشكل فردي وأخطأ بالتقدم الدفاعي بالرغم من تقدمهم في النتيجة، لكن الفيصلي استغل الأخطاء الموجودة”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في إقصاء نظيره القادسية من منافسات دور الـ8 من بطولة كأس الملك في اللقاء الذي أُقيم على إستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

وحوّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي تأخره أمام القادسية بهدف نظيف في الشوط الأول، لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

واكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف نهائي من بطولة كأس الملك بتأهل العنابي، حيث سيواجه الاتحاد نظيره الباطن، فيما سيلعب الفيصلي مع الأهلي.







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