الفيصل: تجويد المشاريع وسرعة تنفيذها وفق ميزانية الخير

وقال الأمير خالد الفيصل لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الذي حضره نائبه نائب رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ” يقع على عاتق الهيئة دور كبير لتطوير المنطقة وفق توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وسمو ولي عهد الأمين الداعية لتجويد المشاريع وسرعة تنفيذها في ظل ميزانية الخير لهذا العام”.

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حرص القيادة على توفير كل ما من شأنه تجويد وتسريع وتيرة العمل في المشاريع.

واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت آخر التطورات في مشروع تطوير المشاعر المقدسة، وفِي هذا الصدد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والعمرة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للبدء في تنفيذ مخرجات دراسة المخطط الشامل للمشاعر .

كما تطرق الاجتماع إلى آخر التطورات الخاصة لاستكمال الطرق الدائرية في العاصمة المقدسة.

واستعرض الاجتماع أيضًا الخطوات التي تم اتخاذها فيما يخص مشروع النقل العام في مكة المكرمة والنتائج الإيجابية لتطور مشروع حافلات العاصمة المقدسة، إضافة إلى مناقشة العمل الميداني الجاري حاليًا لتطوير الأحياء العشوائية وهي الكدوة والنكاسة وجبل الشراشف بالعاصمة المقدسة.

كما اطلعت اللجنة على عدد من الموضوعات الأخرى واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.