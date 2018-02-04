الفيصل يدشن حزمة مشاريع صحية بتكلفة نصف مليار بالطائف

وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي إن الزيارة تشمل افتتاح مشاريع وتفقد أخرى في مرحلة الإنشاء وثالثة في مرحلة وضع حجر الأساس إلى جانب حزمة تطويرية شاملة لعدد كبير من مستشفيات ومراكز صحة الطائف.

وأوضح أن المشاريع الصحية بالطائف تتضمن ما يلي:

برج النساء والولادة

ستشهد الزيارة افتتاح برج النساء والولادة بسعة 300 سرير وبتكلفة 248 مليون ريال منها 120 سريرًا للحضانة والعناية المركزة بالإضافة إلى قسم متكامل للطوارئ يحتوي على 18 سريرًا , و8 غرف للعمليات. كما أن المستشفى يحتوي على 19 عيادة متخصصة.

الأبراج السكنية والنادي الترفيهي:

وتشمل الأبراج السكنية للممرضات والتي تتسع لـ 1300ممرضة ,مع ناد ترفيهي متكامل وبجميع الخدمات بتكلفة 71 مليون ريال.

وحدة الطب النووي

وحدة الطب النووي بمجمع الملك فيصل بتكلفة 13مليون ريال.

مستشفى أم الدوم العام

افتتاح مستشفى أم الدوم العام بسعة 50 سريرًا وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 52 مليون ريال ,ويضم العديد من التخصصات .

مستشفى المحاني العام

افتتاح مستشفى المحاني (المرحلة الأولى) بسعة إجمالية 50 سريرًا, وسيتم التشغيل الكامل على مراحل , تشمل المرحلة الأولى العيادات الخارجية (الجراحة ,الأطفال,العظام ,العيون,الباطنية ,الجلدية ,المسالك البولية ,الأنف والأذن والحنجرة,الأمراض النفسية).

وضع حجر الأساس للوحدات المتخصصة

تمت الموافقة على 3 وحدات متخصصة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بتكلفة 18مليون ريال وهي وحدة الأورام، وحدة القسطرة القلبية ووحدة السمنة.

حزمة المشاريع التطويرية وتشمل:

– تطوير أقسام العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بتكلفة 61 مليون ريال، حيث تم رفع عدد الأسرة من 22 سريرًا إلى 40.

-تطوير مستشفى الصحة النفسية والذي يشتمل على أجنحة التنويم للرجال ,وأجنحة النساء ,وعزل الأسطح ,وإحلال البنية التحتية لشبكة المياة والحريق ,بتكلفة 30 مليون ريال .

-تطوير الأقسام الحرجة (العناية المركزة,أقسام الطوارئ) بمجمع الملك فيصل بتكلفة مليونين و800 ألف ريال.

-تطوير أقسام الطوارئ بمستشفيات تربة-الخرمة بتكلفة مليونين و899 ألف ريال.

-تطوير أقسام مستشفى الأطفال (الأقسام الداخلية ,عزل الأسطح, مكتب الدخول والممرات) بتكلفة مليونين و300 ألف ريال .

ـ تشغيل وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات الطرفية ( مستشفى ظلم ـ مستشفى قيا ـ مستشفى الموية ـ مستشفى أم الدوم) .

ـ تأثيث وتجهيز وتحسين بيئة العمل ( المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي ـ مركز صحي الوشحاء) .

ـ تشغيل أقسام الأشعة المقطعية ( مستشفى ميسان العام ـ مستشفى قيا العام).

ـ إحلال 5 مراكز نموذجية للرعاية الصحية وتجهيز وتأثيث 18 مركزًا صحيًا مستحدثًا.

– إحلال وتطوير المبنى الرئيسي والبنية التحتية لشبكة المياه والحريق بمستشفى الصحة النفسية بالطائف19,942,120 ريالاً.

– مشروع إنشاء سكن الممرضات بمستشفى أم الدوم بمحافظة الطائف 12.006.982 ريالاً.

– مشروع إنشاء المستودعات المركزية للتموين الطبي المرحلة الاولى بمحافظة الطائف 18.338.105 ريالات.

– تطوير سكن الممرضات بمركز صحي السر بصحة الطائف 297,350 ريالاً.

– توريد وتركيب نظام كاميرا مراقبة بمستشفى رنية 227,000 ريال.