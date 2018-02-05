الفيصل يدشن مشاريع صحة الطائف بتكلفة 500 مليون ريال

المواطن - الطائف

دشن أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مشاريع صحية في الطائف تفوق قيمتها نصف مليار ريال، وذلك ضمن حفل المشاريع الذي أقامته صحة الطائف داخل مجمع الملك فيصل الطبي.

وشملت برج النساء والولادة بتكلفة 248 مليون ريال وبسعة 300 سرير، خصص منها 120 سريرًا للحضانة والعناية المركزة التي زودت بأفضل التجهيزات الطبية، إضافة إلى قسم متكامل للطوارئ يحتوي على 18 سريرًا، و8 غرف للعمليات، إضافة إلى 19 عيادة متخصصة، كما تتوفر في المستشفى أبراج سكنية للممرضات تتسع لـ1300 ممرضة، مع نادٍ ترفيهي متكامل وبجميع الخدمات بتكلفة 71 مليون ريال.

وشملت المشاريع وحدة الطب النووي بمجمع الملك فيصل بتكلفة 13 مليون ريال، وسيتم افتتاح مستشفى أم الدوم العام بسعة 50 سريرًا وتكلفة إجمالية وصلت إلى 52 مليون ريال، ويضم تخصصات (الباطنية، الجراحة، الأطفال، العظام، العيون، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، المسالك البولية، الأمراض النفسية).

كما جهز المستشفى بأحدث التجهيزات في غرف العمليات وأقسام الطوارئ، والأشعة، والمختبرات.

وافتتح الفيصل (المرحلة الأولى) لمستشفى المحاني بسعة إجمالية 50 سريرًا، وسيتم التشغيل الكامل على مراحل؛ الأولى تشمل العيادات الخارجية التي تضم (الجراحة، الأطفال، العظام، العيون، الباطنية، الجلدية، المسالك البولية، الأنف والأذن والحنجرة، الأمراض النفسية)، وسيتم استكمال تشغيل المراحل تباعًا.

واطلع الأمير خالد الفيصل على مشاريع صحية شملت إنشاء 3 وحدات متخصصة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بتكلفة 18 مليون ريال، وذلك نظرًا لأهمية بعض التخصصات الطبية، وللإسهام في تكامل الخدمات الصحية داخل المحافظة، وللتقليل من تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى هذه التخصصات لخارج المحافظة.

وتأتي أولى الوحدات وحدة الأورام التي ستسهم في تشخيص وعلاج أكثر من 85% من حالات الأورام المختلفة، والبدء بالعلاج الكيميائي، وإنشاء القسم على أحدث المستويات وتزويده بأفضل التجهيزات الطبية والكوادر البشرية.

وهناك وحدة القسطرة القلبية، التي تشتمل على 3 أقسام مختلفة؛ هي قسم القسطرة، وقسم التشخيص، وقسم معالجة آلام الصدر، وستسهم الوحدة في سرعة التشخيص، واكتشاف حالات الجلطات المبكرة، وإجراء عمليات القسطرة بشكل مباشر.

وفي شأن متصل، يرأس الأمير خالد الفيصل يوم غد الثلاثاء اجتماعات المجالس المحلية لمحافظات الطائف وميسان والمويه، حيث يستعرض سموه مشاريع التنمية في تلك المحافظات، كما يلتقي عددًا من الأهالي ويستمع لمطالبهم.







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