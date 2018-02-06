القادسية يطرح تذاكر مباراة الاتحاد بهذه الأسعار

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي القادسية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراته المقبلة أمام الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة القادسية والاتحاد المُقرر إقامتها، يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، كالتالي: 20 ريالًا للدرجة الموحدة، 300 ريال للممتازة، وألف ريال للذهبية.

وتبدأ عملية بيع تذاكر مباراة القادسية والاتحاد، يوم غد الأربعاء، داخل مقر نادي القادسية من العاشرة صباحًا، وفي ملعب اللقاء من الثانية عشرة ظهرًا، وفي متجر أوفسايد وبروتيم المزروعية من الرابعة عصرًا، وينتهي البيع في العاشرة مساءً.

وتستمر عملية بيع تذاكر مباراة القادسية والاتحاد في نفس الأماكن والمواعيد، بعد غد الخميس، على أن يكون البيع، يوم الجمعة، في ملعب اللقاء فقط.







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