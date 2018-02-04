القبض على أكثر من 500 ألف مخالف خلال 3 أشهر

المواطن- واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم أمس السبت، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن القبض على 534764 مخالفًا، منهم 359748 مخالفًا لنظام الإقامة، و124161 مخالفًا لنظام العمل، و50855 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 7670 شخصًا، 70% منهم يمنيو الجنسية، و28% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 480 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 1067 شخصًا، فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 169 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 154 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 15 سعوديًّا.

وفي سياق متصل، بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12449 وافدًا مخالفًا، منهم 10371 رجلًا، و2078 امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 93820 مخالفًا، وإحالة 76851 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 84074 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 120425 مخالفًا.







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