القحطاني : تغريدات السعوديين هزمت استثمارات قطر المليارية

المواطن - الرياض

أكد رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، أن تغريدات السعوديين استطاعت أن تهزم خلال فترة وجيزة استثمارات قطرية على مدى عقدين من الزمان.

وحول الطريقة التي يغرد بها المستشار القحطاني فيما يخص الأزمة مع قطر أوضح أن هذه الطريقة هي التي يفمها القطريون فهم لا يفهمون إلا هذه اللغة.

وقال القحطاني ردًا على مطالبات بان تكون تغريداته موجه للنخبة بالقول: بخصوص تعليقاتنا على أزمة قطر فردودنا تخاطب عقلية القوم هناك. هم وبكل أمانة لايفهمون إلا هذه اللغة. والهدف كان الوصول لجميع الشرائح.

وأضاف أن المعركة إعلامية.نحن مغردون وهم دولة استثمرت لهذه اللحظة المليارات منذ ٢١ سنة. والحمد لله بجهودكم جميعًا وفي تويتر حسمنا المعركة معهم بفترة وجيزة.

وكان القحطاني قد رد بشكل مطول على مطالبات التغريد للنخبة بالقول تردني بشكل متكرر تعليقات من بعض والإخوة والأخوات تنصح بمحبة بأن تكون التغريدات التي نكتبها أنا والأخ تركي – في إشارة إلى رئيس هيئة الرياضة المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ – نخبوية ترتقي للمهام التي تشرفنا وكلفنا بها. أشكر لهم ومن الأعماق نصيحتهم الأخوية والتي بكل تأكيد هي من منطلق أحب لأخيك ماتحب لنفسك.

وأضاف : لكن لي تعليق على طلبكم ان سمحتم لي : حساباتنا في تويتر في الأصل هي حسابات شخصية لاتمثل وجهة نظر رسمية، كما أن الغالبية العظمى من السعوديين هي من شريحة الشباب ونحن نفخر بأننا منهم ونستخدم ذات اللغة ونمزح بذاتها، أعتقد أن الزمن الذي يتكلم فيه المسؤول بلغة نخبوية ومن برج عاجي قد ولى زمنها. المسؤول هو بنهاية الأمر وأوله مواطن.

وختم بقوله : بصراحة هذا تصنع لا نقدر عليه.







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