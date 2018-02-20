القصف الجوي والمدفعي المكثف لقوات الأسد يقتل 123 مدنيًّا في الغوطة

المواطن - واس

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع ضحايا القصف الجوي والمدفعي المكثف الذي يطلقة النظام السوري على مدن وبلدات الغوطة الشرقية إلى 123 مدنيًّا، بينهم 27 طفلًا و 19 امرأة.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن قصف قوات النظام أدى إلى إصابة أكثر من 610 مدنيين، جراح بعضهم حرجة ما يرشح أعداد القتلى للارتفاع، إضافة لوجود معلومات وجود جثث تحت أنقاض الدمار.

كما طال قصف قوات النظام السوري بمئات البراميل المتفجرة والغارات والصواريخ التي يعتقد أنها من نوع أرض – أرض، وقذائف المدفعية والهاون والدبابات وراجمات الصواريخ، مدن وبلدات دوما والنشابية والشيفونية والافتريس وجسرين وحمورية وسقبا وكفربطنا وأوتايا ومسرابا وبيت سوا وحزة وسقبا والمحمدية والأشعري وزملكا ومناطق أخرى في الغوطة الشرقية.







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