القوات الخاصة للأمن والحماية تفتح باب القبول والتوظيف

المواطن - الرياض

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (جندي- جندي أول- عريف- وكيل رقيب).

ودعت الوكالة الراغبين في الالتـحـاق بالوظائف المعلنة التسجيـل عبر بوابة التوظيف بوزارة الداخلية، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 25 / 5 / 1439 هـ الساعة 10:00 صباحاً، وحتى يوم الخميس الموافق 29 / 5 / 1439هـ الساعة 10:00 صباحاً.

شروط الالتحاق:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمـعة وغيـر محكـوم عليـه بحـد شرعـي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليـات أو المعاهد العسكرية.

أن لا يقل عمر المتقدم 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً حسب الهوية الوطنية.

أن لا يقل طوله عن 168 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والمراحل الأخرى.

أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

أن يكون المتقدم لم يسبق له الخدمة العسكرية أو التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

التعيين سيكون في مواقع القوات الخاصة للأمن والحماية في (مشروع الشمال في منطقة تبوك )، و( مشروع البحر الأحمر في منطقة تبوك والمدينة المنورة )، و(مواقع الهيئة الملكية بمحافظة العلا)، أو حسب مقتضيات مصلحة العمل.







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