القيادة تعزي ترامب في ضحايا حادث فلوريدا الإرهابي

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية إثر حادث إطلاق النار الذي وقع في ولاية فلوريدا وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك المفدى: ” علمنا بألم شديد بنبأ حادث إطلاق النار الذي وقع في ولاية فلوريدا ، وما نتج عنه من وفيات ، ونبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، وباسمنا بالغ التعازي ، وصادق المواساة “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس ترامب إثر حادث إطلاق النار الذي وقع في ولاية فلوريدا وما نتج عنه من وفيات.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت ببالغ الألم نبأ حادث إطلاق النار الذي وقع في ولاية فلوريدا ، وما نتج عنه من وفيات ، وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق “.







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