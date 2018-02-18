القيمة المضافة: حالات معينة لا تُخصم فيها ضريبة المدخلات

المواطن- الرياض

أكدت ضريبة القيمة المضافة، أنه يوجد حالات معينة لا يتم فيها خصم ضريبة المدخلات.

ولفت حساب الضريبة المضافة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الحالات هي أي شكل من أشكال الخدمات الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية مثل خدمات تموين الأغذية أو المشروبات في الفنادق والمطاعم والأماكن المشابهة، أو شراء أو استئجار المركبات المقيدة وتصليح أو تعديل أو صيانة أو تقديم أي خدمات على المركبات المقيدة، وأيضًا الوقود المستخدم في المركبات المقيدة.

وضمن الحالات أيضًا أي سلع أو خدمات مخصصة للاستعلام الشخصي وليست للنشاط الاقتصادي أو التجاري.

وأوضحت القيمة المضافة أنه باستطاعة المنشآت خصم ضريبة المدخلات من ضريبة المخرجات، للحصول على صافي الضريبة، وأن صافي الضريبة هي الضريبة الناتجة عن طرح الضريبة القابلة للخصم من الضريبة المستخدمة خلال نفس الفترة الضريبية.







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