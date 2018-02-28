الكردي نائبًا لرئيس الاتحاد الآسيوي للتايكوندو

المواطن - علي القرني - الرياض

أكد نائب رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، أبو بكر كردي، أن تعيينه نائبًا لرئيس الاتحاد الآسيوي تحقق بفضل الله ثم بفضل ما تجده الرياضة السعودية من دعم من لدن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ونائبه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وأضاف أن الرياضة السعودية تعيش زهوًا كبيرًا على صعيد النتائج والتواجد في المناصب القيادية في الاتحادات العربية والآسيوية، مشيرًا إلى أن تبوء منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي هو تكليف أكثر منه تشريف.

وقال: “سأسعى لخدمة بلادي في هذا المكان الذي يحتاج لعمل وجهد مضاعف، ولدي ثقة بتحقيق ذلك في ظل الدعم الذي نجده من المسؤولين بقطاع الرياضة، ولا يفوتني الإشادة برئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري واهتمامه البالغ ومتابعته الدقيقة لأمور الاتحاد رغم مشاغله وكذلك الزملاء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد”.

وختم بقوله: “نعد الجميع أن يكون الأخضر السعودي للتايكوندو حاضرًا في جميع المشاركات الدولية والقارية”.







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