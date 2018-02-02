الكويت ترأس مجلس الأمن لمدّة شهر.. وهذا جدول أعمالها

خلفت دولة الكويت، في رئاسة مجلس الأمن دولة كازاخستان، في التبديل الشهري، الذي يصل إليها للمرة الثانية منذ شباط/ فبراير 1979.

وأطلع السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، الصحافيين على برنامج عمل المجلس تحت رئاسته هذا الشهر، متضمّنًا إحاطة على مستوى وزاري بشأن أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين، وسيكون الأمين العام للأمم المتحدة المتحدث الرئيسي.

وأوضح العتيبي أنَّ “المجلس سيعقد إحاطتين بمسألة الإرهاب هذا الشهر، واحدة بشأن جهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم داعش”.

وأشار إلى أنَّ “الثانية بشأن تقرير لجنة مكافحة الإرهاب بموجب القرار 1373 حول تنفيذ القرار 2341 المتعلق بالبنية التحتية الحيوية”.

وبيّن أنَّ “المجلس سيتابع بشكل وثيق نتائج اجتماعات يناير حول سوريا في فيينا وسوتشي، وسيواصل إحاطته الإعلامية المنتظمة بشأن الوضع الإنساني والسياسي والأسلحة الكيميائية”.

يذكر أن رئاسة مجلس الأمن تنتقل بين الأعضاء الـ15 بالتناوب كل شهر، بحسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء، وتعدّ هذه المرة الثانية التي تتولى فيها الكويت رئاسة المجلس.