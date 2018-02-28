اللجنة الأولمبية الدولية ترفع الإيقاف عن روسيا

المواطن – عبدالناصر سيد

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ألكسندر جوكوف، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الأولمبية الدولية اتخذت قرارها برفع الإيقاف الذي كان مفروضًا على روسيا.

واستلم جوكوف رسالة من اللجنة الأولمبية الدولية تفيد باستعادة روسيا لعضويتها بعد أن انتهت اختبارات الكشف عن المنشطات التي أجريت للرياضيين الروس خلال أولمبياد بيونغ تشانغ التي استضافتها كوريا الجنوبية مؤخرًا، حيث أكدت الفحوصات على عدم تعاطي الرياضيين الروس للمنشطات.

ووجه جوكوف الشكر إلى الرياضيين الروس الذين شاركوا في الأولمبياد الشتوية رغم كل الظروف التي أحاطت بهم وحققوا نتائج رائعة، كما وجه الشكر للجماهير الروسية التي آزرت الرياضيين الروس في مختلف مسابقات الأولمبياد.

وشاركت روسيا في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة تحت شعار العلم الأولمبي، بسبب قرار اللجنة الأولمبية الدولية تعليق عضوية روسيا في 5 ديسمبر الماضي.

وجاءت روسيا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الميداليات، برصيد 17 ميدالية، بحصولها على ذهبيتين، و6 فضيات و 9 برونزيات.







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