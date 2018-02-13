المؤسسة العامة للتدريب التقني تنقل زوار الجنادرية للعالم الافتراضي

المواطن - واس

تصدر ركن التريب الإلكتروني في جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالجنادرية 32، اهتمامات زوار المهرجان .

وكشف مدير عام مركز التدريب الإلكتروني بالمؤسسة عبد الله الدخيل أن ركن التدرب الإلكتروني من أهم المبادرات التي يقدمها المركز ويشمل أنماط التدريب الإلكتروني المختلفة الذاتي والمدمج والتدريب عن بعد باستخدام الفصول الافتراضية بالإضافة للواقع الافتراضي، مشيرًا إلى أن المركز يوفر للأطفال في الركن تعليم الهندسة والبرمجة والطباعة ثلاثية الأبعاد والتعليم باستخدام الروبوت التي تقدم دروساً تطبيقية تفاعلية على مهارات التفكير والبرمجة وتمكن الطفل الزائر من التدرب على هذه المهارات في الجناح، الذي يقدم بيئة تفاعلية لتعليم الأطفال من خلال الترفيه باستخدام تطبيقات (Mine Craft) والتي تقدم بيئة متكاملة للناشئة للتدرب على المهارات المختلفة والتفكير الإبداعي.

ولفت الدخيل إلى أن المركز يقدم العديد من الخدمات أبرزها التعريف بالمكتبات الرقمية المفتوحة حيث يتم تقديم أكثر من 70 مكتبة إلكترونية بمختلف أنواعها، وكذلك التعريف بمشروع التدريب الذاتي، وهو عبارة عن أسلوب تدريب يعتمد على نشاط المتدرب ومجهوده الذاتي باستخدام التقنية ويهدف إلى تعزيز اعتماد المتدرب على ذاته وفق بيئة تدريبية إلكترونية مناسبة تتكامل فيها التقنية مع جهد المتدرب لاستكمال عملية التدريب، مضيفاً أنه يتم التعريف بالأكاديميات الاحترافية داخل وحدات المؤسسة وزيادة التكامل على مستوى التقنيات والمناهج بين المؤسسة والأكاديميات التابعة للشركات العالمية، حيث يقوم المركز بتشغيل 70 أكاديمية لمايكروسوفت و57 أكاديمية لسيسكو و21 أكاديمية لساب و18 أكاديمية لأوراكل و11 أكاديمية لأدوبي و5 أكاديميات لهواوي كما يقوم بالإشراف على 150 مركزاً فرعياً و90 مركزاً للاختبارات الاحترافية والتي يتم التعريف بها في الجناح.

وأكد الدخيل أنه يمكن لزوار جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التعرف على تجربة الواقع الافتراضي داخل الجناح يقدم بيئة تدريب إلكتروني تفاعلية بشكل كامل مبنية بتقنية التصميم ثلاثي الأبعاد تمكن المستخدم من استكشاف البيئة المصممة والتفاعل مع كامل العناصر الموجودة في البيئة المحيطة والتفاعل بدرجة 360 درجة مما يسهم في تقديم المحتوى التعليمي بأسلوب تفاعلي جذاب.







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