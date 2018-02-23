المالكي يكشف تفاصيل تضرر إحدى شاحنات برنامج الغذاء العالمي باليمن

المواطن - واس

أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن القيادة المشتركة للتحالف تابعت باهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن استهداف عربتي نقل وإحدى شاحنات النقل على أحد الطرق في جنوب مدينه صعدة بمحافظة صعدة يوم أمس الأربعاء الساعة (17:40) الموافق 05 جمادى الآخرة 1439هـ – 21 فبراير 2018م.

وأضاف العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قد استكملت كافة إجراءات ما بعد العمل للمهام العملياتية المنفذة يوم أمس الأربعاء، وكذلك المراجعة الشاملة للأهداف العسكرية المنتخبة (المشروعة) لتشمل إجراءات التخطيط والتدقيق وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف (الضرورة العسكرية، التمييز ، التناسب، الإنسانية) وكذلك قواعد الاشتباك لقوات التحالف.

وقد تبين أن ما تم استهدافه بمكان وزمان الادعاء يوم أمس الأربعاء ( 05 جمادى الآخرة 1439هـ – 21 فبراير 2018م) “هدف عسكري مشروع” عبارة عن نقطة تفتيش لتجمع بعض العناصر الانقلابية من ميليشيا الحوثي المسلّحة المدعومة من إيران وليس لأشخاص مدنيين، كما تبين لاحقاً أن شاحنة تتبع لبرنامج الغذاء العالمي تضررت نتيجة لتحركها داخل منطقه العمليات دون تقديم طلب إصدار التصريح الخاص بتأمين الحماية للقوافل والأطقم الإغاثية ضمن إجراءات وتعليمات تحرك أطقم المنظمات الإنسانية بالداخل اليمني؛ ما يُعَدّ مخالفاً للإجراءات التنسيقية بين قياده القوات المشتركة للتحالف ومكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن.

كما شدد العقيد الركن المالكي على التزام التحالف التام بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني ومنها حماية الأطقم والمنظمات الإغاثية، مطالباً جميع المنظمات الإنسانية والعاملة بالداخل اليمني بضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات التنسيقية الخاصة بتحرك القوافل الإنسانية والأطقم الإغاثية لتأمين الحماية اللازمة لهم، والتشديد على العاملين بالمنظمات بعدم التحرك دون اتباع الإجراءات والتعليمات المعتمدة للتحرك حتى لا يتكرر ما حدث بسبب عدم الالتزام بإجراءات التحرك والحماية اللازمة.







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