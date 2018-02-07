المركز الوطني للقياس‎ يسهل أداء الاختبارات المحوسبة

المواطن - الرياض

يواصل المركز الوطني للقياس تسهيل وصول الخدمات للمستفيدين عبر افتتاح العديد من المقرات فضلًا عن تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات بمشاركة مختصين.

وقبل أيام دشن رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، 10 مقرات جديدة للاختبارات المحوسبة التي تتم في المركز الوطني للقياس في مختلف مدن ومناطق المملكة لخدمة المستفيدين.

​وكان المركز الوطني للقياس قد نفذ أمس، ورشة عمل تحت عنوان “فروق الأداء بين اختبارات المركز ونتائج الثانوية، وكيفية تلافيها”، حيث عقدت لمدة يومين بمقر المركز في مدينة الرياض.

وناقشت ورشة المركز الوطني للقياس عددًا من المحاور شملت مفهوم اختلاف الأداء والعوامل المؤثرة في وجوده، وتكامل الأدوار في تقليص الفروق، وبعض المفاهيم الأساسية الإحصائية لحساب الفروق، إضافة إلى أداء الطلاب في اختبارات الثانوية العامة واختبارات المركز وطريقة احتساب الفرق بينهما، وذلك بهدف العمل على رفع كفاءة الأداء في المرحلة الثانوية العامة.







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