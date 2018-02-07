المركز الوطني للقياس يناقش التنشئة الوطنية للطفل السعيد

المواطن - واس

أقام المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، بالتعاون مع البرنامج الوطني لتطوير المدارس “بنات”، ورشة عمل بعنوان ” التنشئة الإيجابية للطفل السعيد”، وذلك بمقر المركز بالرياض.

وتهدف الورشة إلى التعريف بمفهوم السعادة وعناصرها، ومفهوم الإيجابية في التربية وتوظيف التربية الإيجابية لتنشئة الطفل السعيد، إضافة إلى تنمية القوى النفسية لدى الطفل منها “التفاؤل ، النهوض ، السريع من الفشل ، الشكر ، الامتنان ، العطاء ، التحكم في الذات والانفعالات”، إلى جانب استعراض الاستراتيجيات الإيجابية التي تمكن الآباء والأمهات من تربية الطفل السعيد.

يذكر أن الورشة التي شارك فيها 60 من قائدات المدارس والمرشدات الطلابيات والمعلمات، تأتي امتدادًا لبرامج المسؤولية المجتمعية الذي يقدمها المركز الوطني للقياس، للإسهام في تطوير القدرات والمهارات والتعليم والمجتمع.







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