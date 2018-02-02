المستشار القحطاني يضع شرطًا لإثبات حسن نية نظام تميم

المواطن- عبدالرحمن دياب

وجَّه المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، رسالة حاسمة إلى وزير خارجية قطر، بعد أكاذيبه ومراوغة نظامه الداعم للإرهاب.

وكتب المستشار القحطاني في تغريدةٍ له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أقول لوزير خارجية السلطة لقد فقد الجميع الأمل بكم بسبب كذبكم! ما فائدة المحادثات مع مَن يكذب عليك بوجهك وأنت متأكد أنه كاذب! كل تجارب الدول معكم تقول إن أجندتكم هدم الاستقرار وحواركم شعاره الكذب والمراوغة”.

وشدَّد المستشار في الديوان الملكي على أن لإثبات حسن نية النظام القطري لا أقل من بيان بقبوله للشروط واعتذاره الكامل وتعهدهم بالصدق”.

وأوضح القحطاني في وقت سابق أن عينيه لم تر أخبث ولا أكذب من تنظيم الحمدين، ولا يتصور سلامًا وازدهارًا في المنطقة ما دام في السلطة.







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