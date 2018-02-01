المعارضة القطرية تتوعد تميم: سنحاسبك قريبًا والتغيير قادم

المواطن- الرياض

توعدت المعارضة القطرية تميم قطر بالحساب القريب بعد ارتكابه العديد من الحماقات.

وأكدت المعارضة القطرية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “استحضار الأجنبي بهدف الاستقواء على جيراننا وأشقائنا واسترضاء جماعات ومجموعات ضغط بعيدة آلاف الأميال عن خليجنا العربي لضرب صورة من يربطنا به القرابة والأخوة، يشكل عارًا لا بعده عار على تميم وحاشيته”.

وتابعت المعارضة: “الأنباء العالمية الفاضحة تتوالى عن توسل النظام القطري للخارج لكي يتدخل في شؤون خليجنا وشعوبه. وفوق كل هذا، يتم الاستهزاء بما يفعله تميم من قِبل الذين يتوسلهم بعد أن دفع لهم ملايين الدولارات ومنحهم المزايا والخدمات”.

واستكملت المعارضة القطرية: “نعاهد شعبنا الشريف البطل أننا سنحاسب تميم على ما يرتكبه بحق سمعة دولتنا الغالية، وسنعيد إليها كرامتها ومكانتها الخليجية والعربية والعالمية.. المكانة الحقيقية والصادقة وليس المدفوع ثمنها مليارات الدولارات.. التغيير قادم”.







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