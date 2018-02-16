الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات يدرس إنشاء مرافق جديدة للمعارض والمؤتمرات

المواطن - حسن عسيري - الرياض

يستعرض الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات، خلال جلسته الرابعة الاثنين المقبل، خمسة مشاريع جديدة لمنشآت ومرافق فعاليات الأعمال.

وسيتم خلال الجلسة، عرض المواصفات والمعايير والقيمة المضافة التي ستقدمها تلك المرافق لصناعة الاجتماعات السعودية في مدن المملكة: الرياض ومكة المكرمة والظهران وبريدة.

وتدير الجلسة رهام رشاد فراش، إعلامية ومستشارة تطوير أفكار وبرامج، ويتحدث خلالها أحمد محمد العمار المدير التنفيذي لمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومازن عبدالله الجابري مدير عام التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهيئة المدن الاقتصادية. ومعتصم العلاف، مدير عام فندق جبل عمر – هيلتون مكة المكرمة، وأحمد شعث مدير العمليات بمركز أبكس للمعارض والمؤتمرات، وعبدالله يعقوب العبدالله، مدير العلاقات والاتصال بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي – إثراء، أرامكو.

ومن أبرز أهداف البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 17 رجب 1434هـ العمل على تطوير مراكز ومدن للمعارض والمؤتمرات لتعزيز قدرات المملكة على إقامة فعاليات كبيرة وذات جودة عالية.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في العام الماضي تنفيذ مشروع إنشاء (مركز المعارض والمؤتمرات) في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وجار العمل لطرح مشروعين مماثلين أحدهما في مطار الملك خالد الدولي، والثاني في مطار الملك فهد الدولي. وانتهت هيئة المدن الاقتصادية من إنشاء صالة مؤقتة للمعارض والمؤتمرات مساحتها 4 آلاف متر مربع مرتبطة بفندق بيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، واقتراب طرح مشروع لصالة معارض ومؤتمرات بمساحة أكبر بالقرب من محطة القطار في المدينة.

وكشف تقرير صادر عن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بأن البوابة الإلكترونية للبرنامج سجلت 124 مركزًا وقاعة مخصصة لفعاليات الأعمال خلال عام 2017م، ليصل إجمالي عدد الحسابات المسجلة لمنشآت المعارض والمؤتمرات في البوابة الإلكترونية 327 حساباً.

للراغبين في التسجيل للمشاركة بأعمال الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.saudimic.com







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